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لميس الحديدي تعتذر عن فقرة 4+1..وتغطية ممتدة على اكسترا‎

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لميس الحديدي تعتذر عن فقرة 4+1..وتغطية ممتدة على اكسترا‎ لميس الحديدي تعتذر عن فقرة 4+1..وتغطية ممتدة على اكسترا‎

كتبت- إ نجي لطفي

قالت الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج” هنا العاصمة” على شاشةCBC ، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنه تم إلغاء فقرة 4+1 والتي كان من المقرر تقديمها اليوم بسبب تخصيص الحلقة عن تعويم الجنيه والقرارات الاقتصادية في .

وأضافت الحديدي لONA أنها تعتذر المشاهدين عن إلغاء تلك الفقرة مؤكدة أنه سيتم تقديمها الأسبوع المقبل في موعدها.

وتابعت الحديدي قائلة :” أنها ستقدم ساعة إضافية على شاشة اكسترا تبدأ في تمام الساعة الحادية عشر وحتى الثانية عشر مساءا من أجل تغطية القرارات الاقتصادية في الحكومة “.

يذكر أن فقرة4+1 كانت ضيوفها الإعلامي إبراهيم الجارحي والروائية عفاف السيد والمخرج أمير رمسيس والسياسية أميرة العادلي وذلك ضمن فقرة المناظرات الأسبوعية 4 + 1 اليوم السبت في تمام التاسعة مساءا.

ويناقش البرنامج مع ضيوفه خمسة موضوعات مثيرة للجدل مع خمسة آراء مختلفة ليوضح كل منهم وجهة نظره الخاصة في القضايا المطروحة على الساحة والتي تهم المواطنين.

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أونا

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