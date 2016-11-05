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السلطات التركية تعثر على نفق سري يمتد داخل الأراضي السورية

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السلطات التركية تعثر على نفق سري يمتد داخل الأراضي السورية السلطات التركية تعثر على نفق سري يمتد داخل الأراضي السورية

نفق سري – أرشيفية

أعلنت قوات الأمن التركية العثور على نفق سري يمتد من مدينة نصيبين الحدودية التركية إلى داخل الأراضي السورية.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن النفق يمتد تحت الجدار العازل الذي تنشئه تركيا بغرض منع تسرب عناصر مسلحة من سوريا إلى أراضيها.

وأضافت أن النفق يستخدمه عناصر حزب العمال الكردستاني “بي كاكا” وحزب الاتحاد الديمقراطي اللذان يصنفان كحزبين إرهابيين في تركيا.

ويقع النفق على عمق 7 أمتار ، ويمتد القسم الأكبر منه داخل الأراضي السورية ويصل قطره إلى أكثر من متر ونصف المتر.

من جانبها ، أكدت محافظة نصيبين وجود النفق، وذكرت أنه يمتد على طول 400 متر ، منها 50 مترًا داخل الأراضي التركية.

وكشفت أن التنظيمات المسلحة في منطقة القامشلي السورية ترسل أسلحة وذخائر لحزب العمال الكردستاني في تركيا.

وقد بدأت القوات التركية محاولات تدمير النفق تحسبًا لاحتوائه على متفجرات وأفخاخ قاتلة ولمنع استخدامه.

أ ش أ

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