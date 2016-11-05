المتحدث باسم مترو الأنفاق ينفي صدور قرار بزيادة أسعار التذاكر

نفى أحمد عبد الهادي، الناطق باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، صدور أي قرارات جديدة بزيادة أسعار التذاكر.

وقال “عبد الهادي”، إن أي زيادة ستطرح على الرأي العام قبل تنفيذها.

وناشد وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر أي أخبار تخص مرفق مترو الأنفاق الحيوي الذي يستخدمه الملايين.

> وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء لـ”مصراوي”، إن وزارة النقل والهئية العامة لمترو الأنفاق هما المختصين بقرار ارتفاع سعر تذكرة المترو.

وأضاف المصدر، أنه لا توجد أي قرارات رسمية حتى الآن حول زيادة سعر التذكرة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن قرار زيادتها “حتمي” بسبب الخسائر التي تشهدها الهيئة العامة للمترو.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قال في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، إن “مترو الانفاق يحقق خسارة كبيرة ولا يغطي تكلفة تقديم الخدمة”.