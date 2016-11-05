الخارجية التونسية : العثور على تونسي مفقود في بالي الإندونيسية مقتولًا

أعلنت وزارة الشئون الخارجية التونسية أن السفارة التونسية بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا تمكنت اليوم السبت من العثور على الشاب التونسى محمد عزيز فرحات مقتولًا وجثته مودعة في مشرحة المستشفى المركزي بجزيرة بالي الأندونسية ، وعليها آثار اعتداء بالعنف.

وأكدت الوزارة ، فى بيان اليوم ، أنه يجرى التنسيق مع وزارة العدل التونسية لفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وفاة الشاب التونسى محمد عزيز فرحات والإسراع بترحيل جثمانه إلى أرض الوطن، معربة عن عميق أسفها لوفاته، وتقدمت لعائلته بخالص عبارات التعازي.

يذكر أن عبد المؤمن فرحات والد الشاب الراحل كان وجه نداء إلى وزارة الشئون الخارجية لمساعدته في التعرف على مصير إبنه الذي اختفى في إندونيسيا يوم وصوله إليها فى 18 أكتوبر الماضي قادمًا من الدوحة فى رحلة سياحية، وهو يعمل كمضيف فى شركة الخطوط الجوية القطرية ، وقامت الوزارة فى الإبان بتكليف سفارة الجمهورية التونسية بجاكرتا والقنصلية الشرفية لتونس ببالى بالبحث والاسترشاد حول هذه المسألة.

أ ش أ