سياسي: “ترامب” لا يملك تغيير سياسة بلاده في المنطقة العربية في حالة فوزه‎

قال المحلل السياسي، حازم عبد الرحمن، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنتظر وصول دونالد ترامب المرشح الجمهوري على رأس السلطة، لوضع سياستها الخارجية، لأن أمريكا لها تاريخٌ وعلاقات مع دول كثيرة، فضلاً عن أن السياسة الخارجية لواشنطن لديها محاذير وخطوط للعمل، ولا يُمكن القول إن “ترامب” سيضع استراتيجية خارجية جديدة.

وأضاف عبد الرحمن خلال لقائه ببرنامج “السباق”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، أن المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب، ملتزمٌ بالخريطة المرسومة له من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لكونه لن يستطيع تجاوزها، وإلا سيؤثر سلبًا على المصالح الأمريكية في المنطقة، وهو ما قد يمنعه في حالة الفوز من الحفاظ على منصبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح عبد الرحمن أنّ علاقات واشنطن الخارجية مع مصر والمملكة العربية السعودية والخليج، تكبح أية فرصة لدونالد ترامب، في الخروج عن تلك السياسات المرسومة له من جانب الولايات المتحدة.