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“لجنة التواصل: دعم أوروبا لحكومة الوفاق يُساهم في إيقاف الهجرة غير الشرعية‎

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“لجنة التواصل: دعم أوروبا لحكومة الوفاق يُساهم في إيقاف الهجرة غير الشرعية‎ “لجنة التواصل: دعم أوروبا لحكومة الوفاق يُساهم في إيقاف الهجرة غير الشرعية‎

أكد رئيس لجنة التواصل الاجتماعي المصرية الليبية الشيخ، عادل الفايدي، أن ما ذكرته يونيسيف– منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بأن المهربين في ليبيا دفعوا مهاجرين، رغمًا عنهم إلى ركوب زورق تحت تهديد السلاح، قبل غرقه في البحر المتوسط، تعتبر حقيقية.

وشدد الفايدي، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، على ضرورة بحث المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مسببات الهجرة غير الشرعية، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بتحمل مسئوليته في دعم حكومة الوفاق الليبية، من أجل إيقاف السيل الجارف من المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح الفايدي أنه: “كان يجب على المجتمع الدولي أن يبحث في مسببات الهجرة غير الشرعية، بهدف محاولة معالجة هذه القضية منذ البداية”، متابعًا أن نهج بعض القوى السياسية الذي أدى إلى صراعات مسلحة، كان سببًا في دفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية.

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