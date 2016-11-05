أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سياسي عراقي: القوى السياسية المرتبطة بتركيا تساهم في إضعاف “بغداد”‎

Google+ Print
سياسي عراقي: القوى السياسية المرتبطة بتركيا تساهم في إضعاف “بغداد”‎ سياسي عراقي: القوى السياسية المرتبطة بتركيا تساهم في إضعاف “بغداد”‎

قال المحلل السياسي العراقي، أبو فراس الحمداني، إن استراتيجية إضعاف بغداد، مُستمرة سواء كانت من أربيل أو من جانب بعض القوى المرتبطة بتركيا وبعض الدول العربية.

وأضاف الحمداني خلال لقائه ببرنامج “حديث الرافدين”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن سبب اختلال التوازن الأمني في العراق، هو وجود قوات البيشمركة، التي تُمثل الذراع العسكري- التركي إلى جانب قوى إرهابية أخرى، هي أنصار السنة وأنصار الإسلام، التي تنسق مع أربيل ضمن مشروع خليجي معروف.

وأوضح الحمداني أن الحشد الشعبي أصبح جزءًا من مؤسسات الدولة العراقية كـ البرلمان والجيش، إذ هو يتحرك ضمن نطاق الدولة، لافتًا إلى أن هناك شيطنة للحشد الشعبي، وهي جزء من محاولة لخلط الأوراق بغرض تحقيق مكاسب سياسية، وإضعاف الدولة العراقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017