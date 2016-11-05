سياسي عراقي: القوى السياسية المرتبطة بتركيا تساهم في إضعاف “بغداد”‎

قال المحلل السياسي العراقي، أبو فراس الحمداني، إن استراتيجية إضعاف بغداد، مُستمرة سواء كانت من أربيل أو من جانب بعض القوى المرتبطة بتركيا وبعض الدول العربية.

وأضاف الحمداني خلال لقائه ببرنامج “حديث الرافدين”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن سبب اختلال التوازن الأمني في العراق، هو وجود قوات البيشمركة، التي تُمثل الذراع العسكري- التركي إلى جانب قوى إرهابية أخرى، هي أنصار السنة وأنصار الإسلام، التي تنسق مع أربيل ضمن مشروع خليجي معروف.

وأوضح الحمداني أن الحشد الشعبي أصبح جزءًا من مؤسسات الدولة العراقية كـ البرلمان والجيش، إذ هو يتحرك ضمن نطاق الدولة، لافتًا إلى أن هناك شيطنة للحشد الشعبي، وهي جزء من محاولة لخلط الأوراق بغرض تحقيق مكاسب سياسية، وإضعاف الدولة العراقية.