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الاتحاد الأوروبي : نستعد لدخول شراكة استراتيجية مع باكستان

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الاتحاد الأوروبي : نستعد لدخول شراكة استراتيجية مع باكستان الاتحاد الأوروبي : نستعد لدخول شراكة استراتيجية مع باكستان

جانب من الزيارة

قام وفد من الاتحاد الأوروبي بزيارة، إسلام أباد، لتقييم تنفيذ 27 من اتفاقيات الأمم المتحدة، من بينها اتفاق نظام الأفضليات المعمم.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في باكستان، جان فرانسوا كوتين، خلال جلسة مناقشة مع بعثة التقييم إن “الاتحاد الأوروبي يرغب في الدخول بشراكة استراتيجية مع باكستان لمدة خمس سنوات، على خلفية العلاقات المستقرة والناضجة بين الاتحاد الأوروبي وباكستان”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال المدعي العام الباكستاني إنه “سيتم توسيع الشراكة المقترحة والمنح والمساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى باكستان”، مشيرًا إلى أن “برنامج نظام الأفضليات المعمم يعتبر حافزًا، وليس شرطًا ملزمًا لضمان حياة أفضل”.

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