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بايرن يتعثر .. وأوباميانغ يسجل “سوبر هاتريك”

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بايرن يتعثر .. وأوباميانغ يسجل “سوبر هاتريك” بايرن يتعثر .. وأوباميانغ يسجل “سوبر هاتريك”

تعثر بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني بالتعادل 1-1 مع ضيفه هوفنهايم، لكنه احتفظ بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، بينما أحرز بيير إيمريك أوباميانغ أربعة أهداف لبروسيا دورتموند أمام هامبورغ يوم السبت.

وتأخر بايرن بهدف بعد 16 دقيقة من البداية عبر تسديدة لكريم ديميرباي سكنت شباك الحارس مانويل نوير.

وقدم الضيوف أداء جيدا للتصدي لهجوم الفريق البافاري، لكن ذلك لم يمنع ستيفن تسوبر مدافع هوفنهايم من تحويل تمريرة دوغلاس كوستا العرضية بالخطأ في شباك فريقه.

وفي مباراة أخرى، أحرز الغابوني أوباميانغ، الذي غاب بشكل مفاجئ عن مباراة فريقه الأسبوع الماضي أمام سبورتنغ لشبونة في دوري الأبطال بسبب سفره دون إذن إلى إيطاليا، أربعة أهداف رائعة في الفوز 5-2 على هامبورغ.

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