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"أسعار الذهب" اليوم في مصر السبت 5 نوفمبر 2016 "ذهب عيار الـ 21 بلغ سعره بنحو الـ 620 جنيهاً مصرياً للجرام الواحد من الذهب" ...

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اليوم أحدث تغيرات و أخبار الذهب اليوم في ، مع عرض أخر الأسعار في السوق المصري المحلي، لجميع عيارات الذهب و الأوقية من الذهب، و الجنيه الذهب، من داخل المحال المصنعة للذهب، كما نقدم أجدد الأسعار للمهتمين بشراء و بيع الذهب المصنع و الخام، سواء مقبل على الزواج أو مستثمر، و أيضا المتداولين بالفوركس عن طريق المعدن الأصفر، نعرض عليكم أحدث المعلومات عن أسعار الذهب اليوم في مصر، طبقاً لأحوال اليوم في الإقتصاد المصري .

و يجب العلم بأنه يوجد عاملين أساسيين، ترتفع أو تنخفض بهما أسعار الذهب، و سعر البرميل من النفط،عندما ينخفض سعر الدولار تزداد أسعار الذهب، و عندما يرتفع سعر برميل النفط ترتفع أسعار الذهب معه، و من ناحيه أخرى نجد النواحي السياسية و تغيراتها مثل الحروب تؤدي إلى التأثير على سعر الدولار بالإنخفاض، مما يعمل على زيادة أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بـ محلات الصاغة :

حيث بلغ سعر ذهب من عيار الـ 24 للجرام الواحد من الذهب، سعر اليوم نحو الـ 709 جنيه مصري.

بينما جاء سعر عيار الـ 22 ذهب اليوم نحو الـ 650 جنيهاً مصرياً للجرام الواحد من الذهب.

في حين أن ذهب عيار الـ 21 بلغ سعره بنحو الـ 620 جنيهاً مصرياً للجرام الواحد من الذهب.

أما سعر لذهب من عيار الـ 18 بلغ سعره اليوم للجرام الواحد من الذهب نحو الـ 531 جنيه مصري.

كما بلغ من عيار الـ 14 بلغ سعره اليوم للجرام الواحد من الذهب نحو الـ 413 جنيه مصري.

و جاء سعر الذهب من عيار الـ 12 بلغ سعره اليوم للجرام الواحد من الذهب نحو الـ 354 جنيه مصري.

أما سعر الذهب من عيار الـ 9 بلغ سعره اليوم للجرام الواحد من الذهب نحو الـ 197 جنيه مصري.

كما أن السعر للجنيه الذهب بالأسواق قد بلغ نحو الـ 4960 جنيهاً مصرياً للجنية الذهب الواحد ، وبلغ السعر العالمي لـ أوقية الذهب اليوم نحو الـ 1304.40 دولار أمريكي، و ما يعادله بالمصري بلغ نحو الـ 22037 جنيه مصري للأوقية الواحدة من الذهب.

و جاء سعر كيلو الذهب للكيلو جرام واحد منه نحو الـ 708571 جنيه مصري.

مع العلم عند احتساب أسعار الذهب اليوم في مصر :


يضاف على كل جرام من الذهب مصنعية و ضريبة دمغة بخلاف الاسعار المعلنة، كما أن بعض التجار في سوق الذهب يتوقعوا التراجع ففي أسعار الذهب بالأسواق المصرية، في حالة تقهقر الدولار الأمريكي في السوق الموازية و هي السوق السوداء.

 أسعار الذهب اليوم في مصر السبت الموافق 5-11-2016 طبقاً لتحديثات أسعار الذهب بالجنية المصري:

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