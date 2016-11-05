تويوتا تحتفل بمرور 50 عاما على إنتاج “كورولا”

احتفلت شركة “تويوتا” اليابانية للسيارات، السبت، بالذكرى السنوية الخمسين لطرح سيارتها “كورولا”، التي تعد واحدة من أفضل السيارات مبيعا في العالم.

وتقول الشركة إنه منذ طرحت أول طراز للبيع في اليابان يوم الخامس من نوفمبر 1966 بلغ عدد سيارات “كورولا” المباعة نحو 44 مليون سيارة حتى نهاية سبتمبر، ومنها “كورولا فيلدر” وغيرها من أشكال “كورولا” المتنوعة، وفق وكالة “رويترز”.

وتعود فكرة صناعة سيارات شعبية في اليابان إلى خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت البلاد تسعى للتعافي من آثار الحرب العالمية الثانية، فحاولت الشركات إنتاج سيارات بتكلفة معقولة للأسر المتوسطة.

وطرحت “تويوتا” السيارة ببليكا لكنها لم تلق استحسانا من المستهلك، وفي 1966 طرحت “كورولا” الرياضية ذات البابين بخطة مذهلة وهي إنتاج 30 ألف سيارة في الشهر في وقت كان الإنتاج الشهري الإجمالي للشركة 50 ألف مركبة فقط.

وحققت السيارة مبيعات جيدة في اليابان وتطلع اليابانيون لتطبيق التعبير الذي شاع حينها “ثري سيز” (‭‭3 C’s‬‬) ويعني امتلاك تلفزيون ملون وسيارة كورولا وتكييف هواء (كولر).

وبعد ثلاثة أعوام من طرح أول “كورولا” أصبحت السيارة الأفضل مبيعا في اليابان، وساهمت في انتقال البلاد إلى عصر السيارات.

والتزمت الشركة بتقليد منذ البداية هو إدخال تكنولوجيا جديدة للجمهور مع كل تصميم جديد.

والآن وفي جيلها الـ11 من كورولا تنتج السيارة في 13 دولة في أنحاء مختلفة من العالم وتباع في أكثر من 150 بلدا.