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مرتضى منصور : يقيل الجهاز "الفني" و "الإداري" والطبي لفريق "الزمالك" بالكامل ...

  • رياضة
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مرتضى منصور : يقيل الجهاز "الفني" و "الإداري" والطبي لفريق "الزمالك" بالكامل ... مرتضى منصور : يقيل الجهاز "الفني" و "الإداري" والطبي لفريق "الزمالك" بالكامل ...

مفاجأة غير متوقعة اعلن عنها رئيس نادى الزمالك  مرتضى منصور اليوم ، عن اقالة الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم الزمالك ، حيث اكد رئيس نادى الزمالك على استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي بالكامل عن العمل داخل النادي خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن الاستقالة تشمل إسماعيل يوسف وحمادة أنور مدير الكرة وايمن زين طبيب الفريق  .

مرتضى منصور

وجاء هذا القرار المفاجئ للجميع وخاصة لجماهير القلعة البيضاء ، عقب اجتماعا منفردا اليوم مع المدير الفني لنادى الزمالك كابتن مومن سليمان ، الذي رفض الحديث عن مصيرة بتدريب نادى الزمالك ، ليعلن بعدها رئيس النادي مرتضى منصور عن استقالة جماعية لكلا من الجهاز الفني والإداري والطبي  ، ولم يعلن رئيس الزمالك حتى الآن الجهاز الفني الجديد أو من سيترشح لتولى تدريب فريق الزمالك  .

نادى الزمالك

يذكر أن نادى الزمالك قد أتلقي امس بفريق المصرى ضمن مباريات الدورى المصرى  ، ولم يستطيع الفريق الأبيض تقديم المستوى المطلوب منه ، فخرجت النتيجة 1-0 لصالح فريق الزمالك ، إلا أن الفريق المصري كان الأكثر سيطرة واستحواذ على الكرة اكثر من الزمالك ، كما حمل مرتضى منصور مسئولية الجهاز الفني بإصابة اكثر من 11 لابا دفعة واحدة  ، والتشكيل الخاطي أمام المصري والتغيرات الخاطئة  ، هي سر انقلاب مرتضى منصور على الجهاز الفني بالكامل  .

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رئيس قسم الأخبار