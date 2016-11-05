العثور على 10 جثث على متن زورق قبالة سواحل ليبيا

(أ ف ب)

عثر على عشر جثث، اليوم السبت، على متن زورق مطاطى قبالة السواحل الليبية فيما أتاحت عمليات الإغاثة مساعدة أكثر من 2100 شخص صباحا، وفق ما أفاد خفر السواحل الإيطاليون.

وقال متحدث، إن 15 عملية إنقاذ نفذت اليوم السبت، تشكل ضعف ما نفذ الجمعة، وخصوصا من جانب سفن خفر السواحل الإيطاليين الذين ينسقون مجمل العمليات. والجمعة، أتاحت ثمانى عمليات إنقاذ نحو 1200 مهاجر.

من جهته، شهد مصور فرانس برس الموجود على سفينة "توباز ريسبوندر" التى تستخدمها منظمة مالطية غير حكومية والصليب الأحمر الإيطالي، إنقاذ مئات الأشخاص الجمعة والسبت بينهم أطفال.

وأوضح الصليب الأحمر عبر تويتر، أن 707 أشخاص موجودون حاليا على متن "توباز ريسبوندر".