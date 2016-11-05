أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العثور على 10 جثث على متن زورق قبالة سواحل ليبيا

Google+ Print
العثور على 10 جثث على متن زورق قبالة سواحل ليبيا العثور على 10 جثث على متن زورق قبالة سواحل ليبيا

> (أ ف ب)

عثر على عشر جثث، اليوم السبت، على متن زورق مطاطى قبالة السواحل الليبية فيما أتاحت عمليات الإغاثة مساعدة أكثر من 2100 شخص صباحا، وفق ما أفاد خفر السواحل الإيطاليون.

وقال متحدث، إن 15 عملية إنقاذ نفذت اليوم السبت، تشكل ضعف ما نفذ الجمعة، وخصوصا من جانب سفن خفر السواحل الإيطاليين الذين ينسقون مجمل العمليات. والجمعة، أتاحت ثمانى عمليات إنقاذ نحو 1200 مهاجر.

 

من جهته، شهد مصور فرانس برس الموجود على سفينة "توباز ريسبوندر" التى تستخدمها منظمة مالطية غير حكومية والصليب الأحمر الإيطالي، إنقاذ مئات الأشخاص الجمعة والسبت بينهم أطفال.

 

وأوضح الصليب الأحمر عبر تويتر، أن 707 أشخاص موجودون حاليا على متن "توباز ريسبوندر".

 

 

        


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365