بنك بلتون : يتوقع موجة "زيادة أسعار" جديدة و "ارتفاع التضخم" ل30% فى "مصر" ...

سمر العشري

اعلن بنك "بلتون" الاستثمارى عن توقعه لزيادة جديدة فى الاسعار تشهدها الاسواق المصرية ، وذلك بسبب قرار تعويم الجنيه .

وقد نشرت وكالة الاناضول مذكرة بحثية ترجع الى بنك بلتون الاستثمارى تشير الى ارتفاع التضخم فى مصر وزيادة فى الاسعار .

واعلنت المذكرة ان التضخم فى مصر سوف يذيد خلال النصف الاول من عام 2017 بنسبة تتراوح بين 25 الى 30% .

والتضخم هو زيادة اسعار السلع زالخدمات فى الاسواق المصرية، ومن الممكن ان يكون سبب التضخم هو زيادة كمية النققود بقدر اكبر من السلع المتاحة فى الاسواق، ويمكن ان يكون بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام الخاصة بالانتاج .

وقال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى ان الدولة ستشهد ارتفاع فى اسعار السلع الفترة المقبلة.

مؤكدا ان الاصلاح الاقتصادى يجب ان يكون له ثمن، وان تلك الخطوات الاقتصادية الى تتبعها الحكومة تصب فى مصلحة المواطن فى المقام الاول.

وكان البنك المركزى قد قام بتحرير سعر صرف الجنيه فى البنوك ليرتفع سعر الدولار فى البنوك من 8.8 جنيه الى 15 جنيه، بالاضافة الى زيادة اسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة تصل الى 46.8% .

شبكةعيونالإخبارية

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