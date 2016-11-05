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مقتل رئيس بلدية فلبيني متهمًا بالاتجار في المخدرات خلال اشتباكات مع الشرطة

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مقتل رئيس بلدية فلبيني متهمًا بالاتجار في المخدرات خلال اشتباكات مع الشرطة مقتل رئيس بلدية فلبيني متهمًا بالاتجار في المخدرات خلال اشتباكات مع الشرطة

الشرطة الفلبينية – أرشيفية

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الضوء على مقتل رئيس بلدية فى الفلبين، وجهت إليه تهمة الاتجار فى المخدرات، بطلق ناري من جانب ضباط الشرطة فى زنزانته اليوم السبت.

وذكرت الصحيفة – فى سياق تقرير نشرته على موقعها الالكتروني – أنه كان قد تم إلقاء القبض على رولاندو اسبينوزا رئيس بلدية آلبيورا فى مقاطعة ليتى بوسط الفلبين فى أكتوبر الماضي، وذلك عقب عدة أسابيع من قرار الرئيس الفلبينى رودريجو ديوتريوتى بإدراج اسمه فى قائمة تضم 150 مسئولًا فلبينا متورطًا فى الاتجار بالمخدرات.

وأضافت الصحيفة أن اسبينوزا الذي نفى اضطلاعه فى أى عمل غير قانوني، هو ثانى سياسي على لائحة ديوتريوتي ممن قتلوا على أيدى ضباط الشرطة الفلبينيين في أقل من أسبوعين.

ونقلت عن الشرطة المحلية في ليتي، قولها إن اسبينوزا وزميله فى الزنزانة – ويدعى راؤول ياب – قد قتلا فى “اشتباك” مع ضباط الشرطة، الذين أيقظوهم عند الفجر لتفتيش زنزانتهما.

وفى السياق ذاته، قال قائد شرطة مقاطعة ليتي، جوفى إسبينيدو إن الرجلين قاوما الشرطة، بيد أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأعلنت الشرطة فيما بعد أنها ضبطت مسدسين فى الزنزانة، وعثرت أيضًا على حقائب تحتوي مخدر الميثامفيتامين والماريجوانا وأدوات لتعاطى المخدرات.

أ ش أ

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