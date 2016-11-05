السيسي يناقش مشروعات الإسكان الاجتماعي والعاصمة الإدارية والـ1.5 مليون فدان

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا ضم كلا من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالإضافة إلى رؤساء هيئة قناة السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس شركة الريف المصري.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات كان أولها مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث عرض الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا عن المشروعات الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان طرحت 6 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار لأصحاب الدخول الأقل من 1500 جنيه شهريا في عشر محافظات هي الإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وشمال سيناء.

وأوضح أن الوزارة تخطط لطرح 20 ألف وحدة سكنية إضافية بنظام الإيجار، وأشار الوزير إلى أنه تم منذ أيام تسليم عقود 511 وحدة سكنية لمحدودي الدخل في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي في محافظة الغربية بمراكز كفر الزيات وسمنود والمحلة وزفتى، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات سكنية في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي في مناطق جديدة قريباً، كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأهالي المناطق غير الآمنة والعشوائيات.

ووجَّه الرئيس بأهمية الإسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وإنجازها في أسرع وقت لتلبية احتياجات محدودي الدخل من الوحدات السكنية، كما وجَّه بإيلاء الاهتمام اللازم لتنفيذ وتشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي وفقاً لأعلى معايير الجودة، ووضع خطة متكاملة لصيانة الوحدات والبنايات بما يضمن الحفاظ على شكلها الحضاري وتوفير الظروف المعيشية الجيدة لساكنيها.

كما عرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعمل الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المدن الجديدة الأخرى في مختلف انحاء الجمهورية، حيث ناقش الاجتماع خطط استكمال أعمال الإنشاءات بهذه المدن وآليات طرح الأراضي بها وتسويقها.

ووجَّه الرئيس باستفادة المستثمرين، إلى جانب الأفراد، من الخصم الذي أقره المجلس الأعلى للاستثمار على أسعار أراضي المدن الجديدة الجاري انشاؤها والبالغ 25% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ الطرح.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا الموقف التنفيذي لمشروع المليون والنصف مليون فدان، حيث استعرض رئيس شركة الريف المصري تطورات عملية حفر الآبار وتجهيز الأراضي وفتح باب الحجز وسحب كراسات الشروط، مشيرا إلى تخصيص مساحات مناسبة من الأراضي للشباب.

ووجَّه الرئيس بمنح الأولوية لأهالي النوبة في تملك الأراضي التي تطرح في إطار المشروع بمنطقة توشكي، وكذا لأهالي مطروح في الأراضي التي تطرح بمنطقة المغرة، ولأهالي سيناء بالأراضي التي تطرح في شمال وجنوب سيناء، كما وجَّه بقيام القوات المسلحة والشرطة بإزالة التعديات على أراضي الدولة الواقعة على مخرات السيول وإخلائها فوراً، مع مراجعة الإنشاءات التي تم تنفيذها في مخرات السيول والمصارف بشكل متكامل.

وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول كذلك مشروعات الاستزراع السمكي وتصنيع سفن الصيد، حيث استعرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الجهود التي تقوم بها الهيئة في إطار إنشاء عدد من مشروعات الاستزراع السمكي شرق قناة السويس بالتعاون مع كل من اليونان وإيطاليا، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لهذا المشروع وإنشاء1029 حوضا سمكيا من إجمالي 4000 حوض سيتم إنشاؤها، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج السمكي وتوفير فرص عمل للشباب.

كما تطرق رئيس هيئة قناة السويس إلى ما تقوم به الهيئة في إطار إنشاء سفن الصيد وبيعها للشباب بما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية في مجال صيد الأسماك، مشيراً إلى قيام الهيئة بتصنيع وبيع 12 سفينة للصيد كمرحلة أولى، على أن يتبع ذلك إنشاء عدد أكبر من سفن الصيد.

كما عرض اللواء حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، المراحل المختلفة التي وصلت إليها أعمال إنشاء أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط بمنطقة بركة غليون في محافظة كفرالشيخ، حيث أوضح أن من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج خلال شهر يوليو 2017.

واستعرض اللواء حمدي بدين أيضاً الموقف التنفيذي لمشروعات الاستزراع السمكي في شرق التفريعة ومثلث الديبة، وكذا مشروع الأقفاص السمكية في البحر بشرق بورسعيد.

وأخيراً ناقش الاجتماع التصور المُقترح للأماكن التي ستقام عليها مشروعات للصوب الزراعية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، فضلاً عن المحاصيل الزراعية التي سيتم إنتاجها بتلك المشروعات.

كما تم عرض الجهود الجارية لاستصلاح عدد من قطع الأراضي بالمناطق التي تم تحديدها، وذلك بالنظر إلى ما تساهم به مشروعات الصوب الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية وزيادة القدرة الإنتاجية لتلك المحاصيل ومواصلة توريدها على مدار العام دون التقيد بمواسم معينة للتوريد.

كما أوضح مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أنه تم البدء في استصلاح وزراعة 100 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات لإقامة زراعات مكشوفة وصوب زراعية ومشروعات للإنتاج الحيواني، وذلك بالتعاون مع الجانب الإسباني من خلال تأسيس شركة وطنية للاستثمار الزراعي في منطقة شرق العوينات.

كما استعرض المشروعات التي يقوم بها جهاز الخدمة الوطنية للمساهمة في توفير السلع الغذائية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث أشار إلى أن الجهاز يساهم مع وزارة التموين في تدبير عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر واللحوم، بالإضافة إلى توفير ألبان الأطفال بواقع 1.7 مليون علبة شهريا.

ووجَّه الرئيس في هذا الإطار بضرورة عمل جميع الأجهزة المعنية على زيادة المنافد الخاصة ببيع السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على استقرار أسعار هذه السلع والعمل على إتاحتها بالأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة، ولاسيما لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

كما عرض اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروعات شرق بورسعيد، ومنها إنشاء الأنفاق والمنطقة الصناعية وميناء شرق التفريعة ضمن المشروعات المهمة في إطار خطة تنمية سيناء.

كما عرض “الوزير” الموقف التنفيذي لمشروعات هضبة الجلالة، حيث وجَّه الرئيس بإنشاء مصنع للرخام الفاخر الذي تم اكتشافه بوفرة خلال شق طريق هضبة الجلالة، وبذلك يكون باكورة المشروعات المنفذة في تلك المنطقة.