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الحكومة : توضح حقيقة "تسريح" 2 مليون "موظف" ...

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الحكومة : توضح حقيقة "تسريح" 2 مليون "موظف" ... الحكومة : توضح حقيقة "تسريح" 2 مليون "موظف" ...

انتشرت عبر وسائل السوشيال ميديا شائعات عن نية تسريح 2 مليون عامل على خلفية تطبيقها لشروط صندوق النقد الدولى و خطة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة لدفع عجلة التنمية و تقليص عجز الموازنة المصرية ، و قد لاقت تلك الشائعات ردود غريبة عبر تلك الوسائل مما أدى الى ضرورة معرفة رد الحكومة عن تلك الشائعات .

قد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة بالتواصل مع المستشار ” محمد جميل ” رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، و استفسر منه عن صحة تلك الاشاعات ،  فأكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة على عدم صحة تلك الاشاعات و نفي ذلك كليا ، و استنكر المروجين لتلك الشائعات ، حيث أكد ان المروجين لتلك الاشاعات غرضهم الرئيسى هو احداث الوقيعه بين الشعب و حكومته ، كما أكد ان الحكومة لن تُقلص أجور موظفيها فكيف تقوم بسريحهم ؟!

و من الجدير بالذكر ان الشارع المصرى يعيش حالة من عدم الرضا بسبب القرارات الأخيرة المؤلمة للحكومة من تعويم الجنيه و خفض قيمة العملة و كذلك رفع الوقود .

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رئيس قسم الأخبار

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