"غضب" في الشارع المصري بسبب زيادة أسعار "السولار" و "البنزين" ...

سمر العشري

استيقظ الشعب المصري في صباح الجمعة على خبر زيادة أسعار السولار والبنزين، وهذا ما تسبب في صدمة بالنسبة لهم، فالأسعار تزداد يوماً فيومأ ولم يقدر المواطن على تحمل هذه الزيادة، ليس أسعار البنزين والسولار فقط ولكن في كل السلع الغذائية، فزيادة السولار والبنزين ستتسبب في زيادة أسعار السلع الغذائية والمنتجات الصناعية .

ومن جانبها أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن قائمة الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وشهدت الأسعار زيادة 45 قرش لكل من البنزين 80 والسولار و90 قرشً لبنزين 92 ونصف جنيه ونصف جنيه لغاز السيارات وزيادة الشرائح الثلاثة للغاز الطبيعي في المنازل وهذا ما أثار غضب الشعب المصري .

وجاء بالذكر غضب الشعب المصري من ذلك القرار حيث لا يتحمل المواطن المصري أي زيادة اخري، فجميع السلع تزداد ولا يرخص سعرها أبداً، فالي متى يتحمل الشعب المصري ذلك الحمل، إلي متى تزداد الاسعار، هناك تساؤلات كثيرة يجب أن تطرح، إلي متى يستمر الغلاء ؟ .

وأخيراً موقعكم نجوم مصرية يتمنى من الله أن يحفظ مصر امنه وسالمه من كل خطر .

شبكةعيونالإخبارية

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