نشرة ONA| تفاصيل عودة “90 دقيقة”.. غادة والي ضيفة CBC..عمرو الليثي في حفل زفاف حسن وإيمي‎

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يبدأ الراديو «90 90» اعتبارًا من غدًا الأحد تقديم تغطية مميزة لفعليات الانتخابات الأمريكية التى ستبدأ خلال الساعات القادمة..للمزيد

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يناقش الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «كل يوم» على شاشة «ON E»، الليلة، في فقرة خاصة، تعويم الجنيه..للمزيد

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أعلنت الإعلامية منى الشاذلي، عن دعمها لطلاب كليات الإعلام خلال مشروعات تخرجهم لهذا العام..للمزيد

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حصلت المذيعة نيفين محمود، مذيعة «ميجا إف إم» على جائزة أحسن برنامج منوعات في مونديال المنتجين العرب للأعمال الفنية عن برنامج «السرايا الصفرا»..للمزيد

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قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي رئيس تحرير برنامج «90 دقيقة»، والذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على شاشة المحور، إن البرنامج يعود الليلة ويخصص فقرة بعنوان «مصر رايحة على فين»..للمزيد

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يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً..للمزيد



> حرص الإعلامي د.عمرو الليثي على حضور حفل زفاف كل من الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والذى اقيم أمس بمدينة الغردقة..للمزيد

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