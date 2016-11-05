عقب إصابته بشد عضلي .. رمضان صبحي يؤكد جاهزيته لمواجهة الفراعنة وغانا

أكد رمضان صبحى، لاعب وسط ستوك سيتى الإنجليزي، جاهزيته للمشاركة فى المباراة المرتقبة التى تجمع بين منتخبى مصر وغانا، المقرر اقامتها 13 نوفمبر الجاري، بملعب “برج العرب”، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2018 فى روسيا.

وغرد رمضان صبحي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “نقطة ثمينة فى مباراة صعبة، لا توجد طريقة أفضل من الاستعداد لمواجهة مصر وغانا مثل هذه”.

كان رمضان صبحى، قد تعرض للإصابة خلال مشاركته فى المباراة التي جمعت بين فريقي وستهام يونايتد وستوك سيتي، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.