أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: تيلرسون لم يستلم دعوة للقاء بوتين -
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر -
msa17 -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
موجز أخبار مصراوي 11/4/2017 -
مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور : صحف عبرية "مصر مهددة بالافلاس" ...

Google+ Print
بالصور : صحف عبرية "مصر مهددة بالافلاس" ... بالصور : صحف عبرية "مصر مهددة بالافلاس" ...

مع اشتعال السوق المصري بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه , تناولت الصحف الاسرائيلية الخبر بما يتماشي مع مصالحها حيث ركزت خلال اعدادها بالامس واليوم على العديد من القضايا خاصه فى ظل الازمة الاقتصادية بمصر ومشاركة الكيان الصهيوني فى تدريب طواريء حلف شمال الاطلسي , لذا ننشر لكم ما جاء فى اعداد الصحف الاسرائيلية وسبب ترحمها على ايام مبارك والكارثه التي تعلن عنها.

صحيفة تايمز أوف إسرائيل :

ركزت الصحيفة الضوء فى عدد اليوم السبت على الازمات التي تواجه فى الاونه الاخيرة زاعمة تورط الرئيس عبد الفتاح اقتصاديا خاصه مع انهيار الجنيه ونفاذ المواد الغذائية الاساسية , حيث قامت بالاشاره الى تحول مياه النيل للون الاصفر وابني مؤكده الى ان المشكلة هي بدايه الاخبار السيئة .

جدير بالذكر انها اكدت علي ان مشكلة “الورطة الاقتصادية” تكمن في اشتراط صندوق النقد الدولي اتخاذ العديد من التدابير والتي شملت المطالبة بالاصلاح بسوق العملات وخفض ادعم الذي بدوره يكمن في ان يؤدي الى زيادة كبيره باسعار المنتجات الاساسية والاحتجاج الشعبي الحاصل فى مصر هذه الايام .

موقع واللا العبري :

فيما قام موقع واللا الاخباري العبري باستعراض الازمات التي تعاني منها مصر تحت عنوان “مصر مهددة بالافلاس” , حيث قام بالتحذير من انها تشكل خطر على استقرار الاوضاع بالبلاد مشيرا الى ان كل 15 ثانيه يولد طفل فى ظل ازمة السكر والارز وتعكر مياه النيل , مشيرا الى انه من الصعب تحديد ما اذا كانت مصر على وشك الخروج من الازمة الاقتصادية او انها على وشك الافلاس .

حيث قام بختام تحذيره بانه السكر هو مجرد مثال واحد فقط من المشاكل والازمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا مؤكدا الى ان التجار بالدولة اكدو على مخاوفهم في حديث مع وكالة رويترز حول انهيار الاقتصاد .

 صحيفة يديعوت أحرونوت :

على جانب اخر قامت صحيفة يديعوت العبرية بالترحم على ايام الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ” ولا يوم من ايام مبارك “ مؤكده الى ان مصر تواجه ازمات كبيره منذ الاطاحه به مرورا بصعود الاخوان واطاحتهم وصعود الرئيس عبد الفتاح السيسي , حيث اكدت علي ابتعاد مصر عن الولايات المتحده والمملكة العربية والتقرب من روسيا واسرائيل الى حد ما .

جدير بالذكر انه لفتت الانتباه على ان مصر خلال السنوات الاخيره كلما استطاعت الخروج من ازمة تقع فى الازمة التاليه لها مؤكده الى انها تضررت كثيرا من تغير السلطة اكثر من مره فى سنوات قليله , زاعمة الى تراجع الامن فى مصر وزيادة مستويات الاجرام والارهاب فى الشارع المصري .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة

مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر

مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر

"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

"مصراوي" بمنزل عم نسيم رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

موجز أخبار مصراوي 11/4/2017

موجز أخبار مصراوي 11/4/2017