بالصور : صحف عبرية "مصر مهددة بالافلاس" ...

سمر العشري

مع اشتعال السوق المصري بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه , تناولت الصحف الاسرائيلية الخبر بما يتماشي مع مصالحها حيث ركزت خلال اعدادها بالامس واليوم على العديد من القضايا خاصه فى ظل الازمة الاقتصادية بمصر ومشاركة الكيان الصهيوني فى تدريب طواريء حلف شمال الاطلسي , لذا ننشر لكم ما جاء فى اعداد الصحف الاسرائيلية وسبب ترحمها على ايام مبارك والكارثه التي تعلن عنها.

صحيفة تايمز أوف إسرائيل :

ركزت الصحيفة الضوء فى عدد اليوم السبت على الازمات التي تواجه مصر فى الاونه الاخيرة زاعمة تورط الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتصاديا خاصه مع انهيار الجنيه ونفاذ المواد الغذائية الاساسية , حيث قامت بالاشاره الى تحول مياه النيل للون الاصفر وابني مؤكده الى ان المشكلة هي بدايه الاخبار السيئة .

جدير بالذكر انها اكدت علي ان مشكلة “الورطة الاقتصادية” تكمن في اشتراط صندوق النقد الدولي اتخاذ العديد من التدابير والتي شملت المطالبة بالاصلاح بسوق العملات وخفض ادعم الذي بدوره يكمن في ان يؤدي الى زيادة كبيره باسعار المنتجات الاساسية والاحتجاج الشعبي الحاصل فى مصر هذه الايام .

موقع واللا العبري :

فيما قام موقع واللا الاخباري العبري باستعراض الازمات التي تعاني منها مصر تحت عنوان “مصر مهددة بالافلاس” , حيث قام بالتحذير من انها تشكل خطر على استقرار الاوضاع بالبلاد مشيرا الى ان كل 15 ثانيه يولد طفل فى ظل ازمة السكر والارز وتعكر مياه النيل , مشيرا الى انه من الصعب تحديد ما اذا كانت مصر على وشك الخروج من الازمة الاقتصادية او انها على وشك الافلاس .

حيث قام بختام تحذيره بانه السكر هو مجرد مثال واحد فقط من المشاكل والازمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا مؤكدا الى ان التجار بالدولة اكدو على مخاوفهم في حديث مع وكالة رويترز حول انهيار الاقتصاد .

صحيفة يديعوت أحرونوت :

على جانب اخر قامت صحيفة يديعوت العبرية بالترحم على ايام الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ” ولا يوم من ايام مبارك “ مؤكده الى ان مصر تواجه ازمات كبيره منذ الاطاحه به مرورا بصعود الاخوان واطاحتهم وصعود الرئيس عبد الفتاح السيسي , حيث اكدت علي ابتعاد مصر عن الولايات المتحده والمملكة العربية السعودية والتقرب من روسيا واسرائيل الى حد ما .

جدير بالذكر انه لفتت الانتباه على ان مصر خلال السنوات الاخيره كلما استطاعت الخروج من ازمة تقع فى الازمة التاليه لها مؤكده الى انها تضررت كثيرا من تغير السلطة اكثر من مره فى سنوات قليله , زاعمة الى تراجع الامن فى مصر وزيادة مستويات الاجرام والارهاب فى الشارع المصري .

شبكةعيونالإخبارية

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