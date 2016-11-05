بدء التمرين العسكري الأردني المصري “العقبة 2016″

أعلن الجيش الأردني في بيان، السبت، بدء قواته التمرين العسكري المشترك مع القوات المصرية في العقبة أقصى جنوب المملكة، والذي يستمر حتى 25 نوفمبر، بهدف تعزيز قدرات البلدين على “مواجهة التهديدات الأمنية.”

وقال البيان الذي نشر على موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية “انطلقت يوم السبت فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك العقبة 2016 بعد اكتمال وصول الوحدات المشاركة من القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة.”

ونقلت فرانس برس عن البيان: “التمرين يتضمن تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة التي تحاكي الواقع والأحداث التي تمر بها المنطقة والتدريب على أحدث الأنظمة العسكرية المتقدمة والنظريات القتالية في مختلف الصنوف البرية والبحرية والجوية.”

وأوضح البيان أن “هذا التمرين يأتي بهدف تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية ما يساهم في رفع القدرة العسكرية القتالية والتأهب لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة ولزيادة التنسيق بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة”.