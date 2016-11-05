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«التموين» تعلن بدء أعمال لجنة تعويض أصحاب المخابز عن زيادة أسعار الوقود

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«التموين» تعلن بدء أعمال لجنة تعويض أصحاب المخابز عن زيادة أسعار الوقود «التموين» تعلن بدء أعمال لجنة تعويض أصحاب المخابز عن زيادة أسعار الوقود

خبز (أرشيفية)

عقدت لجنة تكلفة المخابز البلدية، اليوم السبت، أولى جلساتها بحضور عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز والمختصين بوزارة والتجارة الداخلية والتي سيستمر عملها لمدة خمسة عشر يوما لوضع أسس تعويض أصحاب المخابز البلدية عن زيادة الوقود.

وأكد محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان أن الوزارة ملتزمة بتقديم رغيف الخبز المدعم للمواطن على بطاقات الدعم بخمسة قروش وأن الدولة ستتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات مؤخرا.

بدوره قال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز إن التعامل سيتم بالنظام القديم لأسعار المحروقات قبل الزيادة التي حدثت مؤخرا وإنه سيتم توجيه خطابات إلى مديريات التموين من الوزارة لمخاطبة محطات الوقود للتعامل بالنظام الذي يسبق زيادة أسعار المحروقات حتى تنهي اللجنة أعمالها.

أ ش أ

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