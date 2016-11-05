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الشرطة الإيطالية : عضو بـ«جبهة النصرة» متورط في تهريب البشر

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الشرطة الإيطالية : عضو بـ«جبهة النصرة» متورط في تهريب البشر الشرطة الإيطالية : عضو بـ«جبهة النصرة» متورط في تهريب البشر

الشرطة الإيطالية

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، إن عضوًا في جبهة النصرة “فتح الشام” حاليًا، التي تقاتل في سوريا متورط في عمليات تهريب البشر إلى الأراضي الإيطالية.

وجاء إعلان الشرطة الإيطالية بعد اعتقال رجل سوري تسلل إلى البلاد على متن قارب للمهاجرين، وتبين لاحقًا أنه عضو في “جبهة النصرة”، وفق وكالة “رويترز”.

وأوضح بيان الشرطة ” تعد عملية اليوم أحد التحقيقات القليلة التي تتوصل إلى وجود علاقة مباشرة بين من يخططون لتهريب المهاجرين والتنظيمات الإرهابية”.

وأضاف أن الرجل وصل إلى ساحل كالابريا جنوبي إيطاليا في سبتمبر 2014، مشيرًا إلى أنه كان مسؤولا عن تنظيم وإدارة عملية التهريب.

وأضافت أنها اكتشفت أنه عضو في جبهة النصرة وذلك بناء على تحريات أخرى وتحليل مقاطع وصور التقط تمن جهاز حاسوب محمول وهواتف محمولة.

ووصل أكثر من 470 ألف مهاجر إلى إيطاليا في السنوات الثلاث الماضية، غالبيتهم من دول جنوب الصحراء في إفريقيا.

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