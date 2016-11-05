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السيسي يوجه بزيادة المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية الأساسية

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السيسي يوجه بزيادة المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية الأساسية السيسي يوجه بزيادة المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية الأساسية

يعقد اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية المختلفة

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المشروعات التي يقوم بها جهاز الخدمة الوطنية للمساهمة في توفير السلع الغذائية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث أشار إلى قيام الجهاز بالمساهمة مع وزارة في تدبير عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر واللحوم، بالإضافة إلى توفير ألبان الأطفال بواقع 1.7 مليون علبة شهريا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس مع كل من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالإضافة إلى رؤساء هيئة قناة السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، ورئيس شركة الريف المصري.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بقيام جميع الأجهزة المعنية بالعمل على زيادة المنافد الخاصة ببيع السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة القادمة من أجل الحفاظ على استقرار هذه السلع والعمل على إتاحتها بالأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة، ولاسيما لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

 

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