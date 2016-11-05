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بالصور : تجارة " بقايا الطعام" تتنتشر فى الأسواق الشعبية بعد " تعويم الجنيه " ...

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لما يعرف ببقايا الطعام والتي بدأت في الانتشار بالأسواق الشعبية بمحافظات القاهرة الكبرى  بسبب ارتفاع السلع مؤخراً والتي اثرت بشكل كبير على المواطنين .

وعلى حد الاسعار المتداولة فقد بلغ سعر الكيلو الواحد من ارجل وبقايا الدجاج الى احد عشر جنيها ،كما بلغ سعر شغت اللحم الى خمسة عشر جنيهاً للكيلو الواحد ، وسعر بقايا الجبن الرومي الى حوالى خمسة جنيهات .

ويجدر بالذكر ان الفترة القليلة الماضية قد شهدت ارتفاعات كبيرة فى السلع والمواد الغذائية بالإضافة  الى اللازمات الكبيرة التى لحقت بالاقتصاد المصري  الامر الذى تسبب فى اجراءات اقتصادية صارمة كان اخرها تعويم الجنيه المصري ورفع اسعار الوقود  والتى باتت تمثل خطورة كبيرة على المواطنين خاصة اصحاب الدخل المحدود مالم تتدخل   لوقف نزيف الاسعار ، وايجاد حلول سريعة  لإعادة اتزان الوضع الاقتصادي في البلاد والمتمثل فى توفير جو آمن للاستثمار ، وزيادة الانتاج وهو ما تحاول الجهات المختصة فى البلاد فى العمل عليه  .

 

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رئيس قسم الأخبار

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