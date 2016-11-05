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موراي يعتلي “القمة” لأول مرة للتنس

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موراي يعتلي “القمة” لأول مرة للتنس موراي يعتلي “القمة” لأول مرة للتنس

سينتزع لاعب التنس البريطاني آندي موراي، يوم الاثنين، صدارة التصنيف العالمي للتنس مطيحا الصربي نوفاك جوكوفيتش من قمة التنس العالمي.

وضمن اللاعب الاسكتلندي صدارة التصنيف العالمي للتنس بعد فوزه في نصف نهائي بطولة باريس للماسترز على الكندي ميلوش راونيتش الذي انسحب بسبب الإصابة.

وقال راونيتش في مؤتمر صحفي بعد المواجهة، السبت، إنه يعاني من إصابة في ساقه اليمنى مما اضطره إلى الانسحاب.

وسيتخطى موراي (29 عاما) الاثنين في تصنيف اللاعبين المحترفين جوكوفيتش الذي يحتل هذا المركز منذ يوليو 2014.

ويلتقي موراي في النهائي مع الأميركي جون إيسنر الفائز على الكرواتي مارين سيليتش 6-4 و6-3.

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