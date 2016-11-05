زوكربرغ يخسر 2.5 مليار دولار بسبب “تباطؤ قوي”

لم تتخيل إدارة فيسبوك أن عبارة بسيطة في بيانها الأخير ستتسبب في انخفاض قيمة أسهم الشبكة الاجتماعية الأولى عالميا 8% بشكل فوري يوم الخميس الماضي، حينما عبرت عن مخاوفها تلك، بكلمتين، هما تباطؤ “فعلي” والسعي للاستثمارات “قوية” بسبب تراجع في عائدات الإعلانات.

انخفاض الأسهم ساهم في خسارة مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي مارك زوكربرغ لنحو 2.5 مليار دولار ، وفقا لموقع “فوربس”.

وحذرت إدارة فيسبوك في بيانها من إمكانية حدوث تباطؤ “بالفعل” في دخل الإعلانات مستقبلا، مؤكدة في نفس الوقت استعدادها للقيام باستثمارات “قوية”، وهي العبارات التي لم ترق للمستثمرين ما دفع أعداد كبيرة منهم لبيع أسهمهم.

ورغم هذا التباطؤ إلا أن فيسبوك استطاع مخالفة التوقعات، ليسجل ارتفاعا في دخل الربع الثالث بنسبة 56%، بإجمالي 7.01 مليار دولار، بعد أن كانت 4.5 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.