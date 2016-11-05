السجن 3 أشهر لمراهق فرنسي بعد تسميته شبكة إنترنت بـ«داعش 21»

قضت محكمة فرنسية، بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ بحق مراهق “18 عامًا” لإطلاقه اسم “داعش 21″، على شبكة واي فاي الخاصة به، وهو ما اعتبره القضاة تمجيدًا للإرهاب.

وذكر مصدر فرنسى مطلع، أن أحد جيران هذا المراهق هو من بادر بإبلاغ الشرطة في يوليو الماضي بعد أن شعر بالقلق من هذه التسمية ، فيما قالت كريمة منهولي محامية الفتى إنها ستستأنف هذا الحكم الصادر عن محكمة جنح ديجون بوسط شرق فرنسا.

واعتبرت المحامية أن ما قام به المراهق مجرد تصرف أحمق، لافتةً إلى أن التحريات والمداهمات التى قامت بها الشرطة لم تسفر عن العثور على أية أدلة تشير إلى مشاركته فكر هذا التنظيم الإرهابي.

أ ش أ