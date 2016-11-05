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بالصور : بوتين يمنح ستيفن سيجال الجنسية الروسية " صديقي أصبح رفيقًا " ...

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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الممثل ومعلم فنون الدفاع "الأيكيدو" ، ستيفن سيجال، الجنسية الروسية، وهو الأمر الذي تكرر من قبل الرئيس الروسي حينما قرر منح الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو الجنسية الروسية أيضًا في عام 2013 .

وأشارت صحيفة «تليجراف» البريطانية، إلى أن السبب وراء تلك المنحة وشعور "بوتين" بضرورة مكافأة "سيجال" بهذه الطريقة ، يرجع إلى إهتمام "سيجال" بالتراث الروسي الذي تعلمه من والدته، التي نشأت في المدينة الروسية فلاديفوستوك، بالإضافة إلى حضوره ومشاركته باحتفالية موسيقية ضخمة، ترتكز على عرض نوعية محددة من الموسيقى وهي موسيقى استونيا في عام 2014، ما جعله بمرور الوقت يتحول إلى صديق مقرب للرئيس الروسي .

وأضافت الصحيفة أن "سيجال" وصف الرئيس بأنه واحد من أعظم الرؤساء والقادة في العالم، وفي عام 2014 صرح "سيجال" في لقاء صحفي بأنه يعد بوتين بمثابة الأخ بالنسبة إليه.

وأوضحت الصحيفة أن "سيجال" عمل على استخدام أعماله الفنية في تقوية وتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، كذلك عمل «سيجال» على استخدام سلطاته وعلاقاته في الولايات المتحدة الأمريكية من لدعم الشركات الروسية في اقتحام سوق السلاح بأمريكا .

ولفتت الصحيفة إلى أن "بوتين" قال أثناء مقابلته بـ"سيجال" : "أنا أهنيء صديقي ستيفن في الوقت الحالي على كونه أصبح رفيقنا" ، كما أضاف ديميتري بيسكوف ، المتحدث الرسمي باسم الكرملين الروسي قائلًا : " أشكر الممثل على شعوره النبيل تجاه وطننا، كما أنه كان يتواصل منذ فترة طويلة مع الرئيس الروسي " .

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رئيس قسم الأخبار