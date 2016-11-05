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صحيفة «جمهوريت» التركية تعلن حبس رئيس تحريرها وثمانية من صحفييها

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صحيفة «جمهوريت» التركية تعلن حبس رئيس تحريرها وثمانية من صحفييها صحيفة «جمهوريت» التركية تعلن حبس رئيس تحريرها وثمانية من صحفييها

صحيفة (جمهوريت) التركية

أعلنت صحيفة (جمهوريت) التركية اليوم أن محكمة أمرت بحبس رئيس تحريرها وثمانية من كبار محرريها على ذمة المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم للاستجواب في وقت سابق من الأسبوع الجاري لاتهامهم بدعم المتمردين الأكراد، والحركة التي يقودها فتح الله جولن، رجل الدين الذي اتهمته تركيا بالتخطيط لمحاولة انقلاب فاشلة في يوليو الماضي.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال قليجدار أوجلو -في تصريح صحفي- إن الاعتقالات غير مقبولة، رافضا مزاعم أن السلطة القضائية تعمل على نحو مستقل.

وأضاف، بحسب ما نقلت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن “القضاء حكم وفقا لأوامر السلطة السياسية”، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات لم تشهدها سوى الديكتاتوريات، وليس النظم الديمقراطية.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت أمس الجمعة رئيسي حزب سياسي موال للأتراك، بالإضافة إلى عدة نواب حزبيين، لاتهامهم بوجود صلات بينهم وبين المتمردين الأتراك.

أ ش أ

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