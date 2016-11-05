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ضبط 200 عبوة شامبو منتهية الصلاحية ببورسعيد

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ضبط 200 عبوة شامبو منتهية الصلاحية ببورسعيد ضبط 200 عبوة شامبو منتهية الصلاحية ببورسعيد

>بورسعيد – محمد عزام

تمكن رجال مديرية ببورسعيد، اليوم السبت، من ضبط 200 عبوة شامبو منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية فى حى المناخ.

وقال ناصر ثابت، مدير عام التموين، إنه تم تشكيل لجنة من الرقابة التموينية وبعض مفتشى التموين، لافتا إلى أنه تم ضبط 200 عبوة شامبو منتهية الصلاحية تم طرحها من خلال أحد المحال بحى المناخ، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وأكد مدير "تموين بورسعيد" أن الحملات مستمرة على مدار اليوم لضبط الأسواق والرقابة على السلع التى يتم طرحها بالأسواق تطبيقاً لتعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان.


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مصر 365

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