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حسام حسن على رأس المرشحين لقيادة الزمالك فنيًا

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حسام حسن على رأس المرشحين لقيادة الزمالك فنيًا حسام حسن على رأس المرشحين لقيادة الزمالك فنيًا

حسام حسن

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بكل جدية قبول استقالة مؤمن سليمان المدير الفني وسحب فرصة التي منحها له من أجل العودة عن قراره.

وعلمت «ONA» من مصادرها داخل نادي الزمالك أن المجلس الأبيض بدأ بالفعل في طرح البدائل من أجل تولي أحدهم قيادة الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

ومن ضمن تلك الأسماء يأتي كلًا من حلمي طولان المدير الفني لسموحة ومحمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك وحسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، إضافة إلى أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك والمحلل الحالي لقنوات  BEIN SPORTS.

إلا أن كل تلك الاختيارات قد تذهب في مهب الريح حال نجاح مرتضى منصور في إقناع حسام حسن ومسؤولي النادي المصري بتولي العميد قيادة الزمالك، حيث يلقى حسام ترحيب شديد من جميع أعضاء المجلس الأبيض.

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أونا