موجز أخبار مصر للساعة 6.. الأمن يداهم مناطق بسيناء وتدمر أخطر 3 بؤر إرهابية

نشر "اليوم السابع" فى الساعات القليلة المقبلة عددا من الأخبار الهامة على رأسها دخول العملية الشاملة "حق الشهيد" مراحلها الحاسمة لاقتلاع جذور الإرهاب بمناطق مكافحة النشاط الارهابى بشمال ووسط سيناء حيث استمرت قوات إنفاذ القانون فى تنفيذ أعمال التمشيط والمداهمة للعديد من القرى والمناطق الجبلية بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد وأحكام سيطرتها الأمنية الكاملة بهذه المناطق.

وتمكنت القوات من استهداف واحدة من أخطر البؤر الارهابية المسلحة بمنطقة التومة بقطاع الشيخ زويد، ونجحت فى القضاء على 8 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال اشتباكات شهدت تبادل مكثف لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، واكتشاف وتدمير 4 خنادق وأنفاق تستخدمها هذه العناصر للمناورة والاختباء من نيران القوات، وتفجير منزل تم تفخيخة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قوات المداهمة.. وفيما يلى موجز أخبار اليوم السابع لأهم الأخبار.

دخلت العملية الشاملة "حق الشهيد" مراحلها الحاسمة لاقتلاع جذور الإرهاب بمناطق مكافحة النشاط الارهابي بشمال ووسط سيناء ، واستمرت قوات إنفاذ القانون تنفيذ اعمال التمشيط والمداهمة للعديد من القري والمناطق الجبلية بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد واحكام سيطرتها الامنية الكاملة بهذه المناطق .

قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" إن الحكومة ستقدم تقريرها النصف سنوى للبرلمان مع عودة انعقاده يوم 13 نوفمبر القادم، بعد الانتهاء منه كاملا .

وأضافت المصادر أن التقرير الذى يتم الانتهاء منه حاليا ومراجعته يتضمن جهود الحكومة فى مختلف القطاعات، وما تم الانتهاء من تحقيقه وتنفيذه من برنامج الحكومة التى كانت قد عرضته على البرلمان مارس الماضى، ومنها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى للحكومة وتقديم الخدمات للمواطنين.

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، بسرعة تتبع مصدر بيان الحركة الإرهابية المسماة "حسم"، إحدى مجموعات العمل المسلح التابعة للإخوان، على شبكة الإنترنت، وتبنت خلاله محاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح.

أكد النائب محمد الغول ،وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، أن اللجنة تفقدت الأوضاع بسجن المرج ، ورصدت تدريب المسجونين على الأعمال اليدوية و الحرفية و يتلقى المسجون سواء كان مؤهلا أو عنده رغبة فى العمل فقط 7 جنيهات فى اليوم .

قررت نيابة الأموال العامه بغرب القاهرة برئاسة هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب، حبس سكرتير بمجلس الدولة و3 محامين آخرين، بينهم محام هيئة المجتمعات العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة ومحاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة.

قال مصدر قضائى بمكتب النائب العام، إن نيابة أمن الدولة العليا، بدأت فى إعداد ملف متكامل يتضمن العمليات الإرهابية، ومحاولات الاغتيال، التى اضطلعت بتنفيذها عناصر حركة "حسم" الإخوانية، وكان آخرها استهداف موكب المستشار أحمد أبو الفتوح.

قال ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية ، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم السبت تطرق للتأكيد على أهمية الإصلاح الاقتصادى وملف ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

وأوضح فى تصريحات له عقب انتهاء اجتماع مجلس المحافظين أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة مراقبة الأسعار وعدم السماح للتجارة بتخزين أى سلع ، كما تطرق اللقاء إلى تعريفة النقل ، بجانب توفير الأراضى لبناء المدارس لتقليل كثافة الفصول، وبحث منظومة النظافة والتشديد على ضرورة إتخاذ إجراءات سريعة لهذا الأمر.

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، إصابة مجند من قوات الشرطة بطلق نارى بالخطأ، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة لإسعافه.

وأكد مصدر بالمطار أن المجند يدعى "ر.ع" أثناء خدمته بالقرب من مسجد فيصل بالمطار خرجت من سلاحه الميرى رصاصة بالخطأ أصابته بساقه، وعلى الفور تم إبلاغ المسئولين ونقل المجند إلى مستشفى الشرطة لإسعافه.

شهد مبني الركاب الجديد بمطار القاهرة الدولي، انفجار مواسير شبكة إطفاء الحريق بصالة الوصول، اليوم السبت، بعد مرور قرابة شهر من تشغيل المبنى حيث تصادف قيام وزير الطيران شريف فتحي بتفقد المبني وتم اخطاره بالواقعة، فانتقل إلى مكانها.

قضت المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها اليوم، برفض الطعن على نصوص قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 لعدم عرضه على مجلس الشورى نزولاً على حكم المادة (195) من دستور 1971.

خصصت مجلة دير شبيجل الألمانية غلف عددها الصادر، اليوم السبت، للمرشحين الأمريكيين هيلارى كلينتون ودونالد ترامب، وأظهرتهما ملخطين بـ"الطين"، وكتبت على الغلاف "الرئيس القادم".

قالت صحيفة الإندبندنت، إن وزير بريطانى سابق توقع فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بدعم من الأمريكيين الذين لم يعترفوا علنًا بنيتهم لترشيحه ولكنهم "سوف يصوتون له سرا داخل مراكز الاقتراع".

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أنه لا زيادة فى أسعار الأدوية بعد قرار تعويم الجنيه، مشيراً إلى أن البنك المركزى تعهد بتوفير العملة للشركات لشراء احتياجات السوق من المستحضرات الدوائية.

لفظ الطالب زكريا أمين زكريا 22 سنة أنفاسه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى جامعة طنطا التعليمى الفرنساوى، بعد أن دخل فى غيبوبة لعدة أيام، عقب إعطائه كيس دم لفصيلة مخالفة لفصيلة دمه، حيث تم إعطائه فصيلة دم A+ ، وتبين أن فصيلة دمهO+ مما تسبب فى دخوله فى غيبوبة وحدوث نزيف حاد أدى لوفاته بالمستشفى.

أعلن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، تخفيض مصروفات السكن، بالمدن الجامعية للطلبة بنسبة 50%، بعد إرسال العديد من الطلاب لشكاوى من ارتفاع أسعار السكن المشروط بالمدينة الجامعية.

نفى عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وجود أى زيادة فى أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، مؤكدا أن فروق أسعار السولار والغاز سيتم تحميلها على موازنة الهيئة دون تحميل أى أعباء إضافية على المواطنين.

رحلت عن عالمنا والدة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، صباح اليوم السبت، وتم تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم، بمسجد المشير طنطاوى، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وقائد المنطقة المركزية وعدد من كبارة قادة القوات المسلحة.