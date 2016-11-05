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لأول مرة منذ 20 عاما.. الكويت تطرح سندات بـ9 مليارات دولار لسد عجز الموازنة

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لأول مرة منذ 20 عاما.. الكويت تطرح سندات بـ9 مليارات دولار لسد عجز الموازنة لأول مرة منذ 20 عاما.. الكويت تطرح سندات بـ9 مليارات دولار لسد عجز الموازنة

>كتب أحمد جمعة

تصدر الكويت سندات سيادية دولية بقيمة مليارات الدولارات فى الأسواق العالمية لسد العجز المتوقع فى موازنتها نتيجة انخفاض النفط.

 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن وزير المالية، أنس الصالح قوله، إن الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بالدولار الأمريكى بقيمة 9,6 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التى تنتهى فى 31 مارس، ويضاف إلى ذلك برنامج الديون الداخلية بقيمة 6,6 مليارات دولار، والذى يجرى تطبيقه حاليا.

 

وحصلت الكويت أسوة بدول مجلس التعاون الخليجى الأخرى، على عشرات مليارات الدولارات من القروض الخارجية لتمويل العجز فى موازنتها، وهذه أول مرة تطرح الكويت سندات دولية منذ أكثر من عقدين.

 

وبلغ العجز فى الموازنة الكويتية 15 مليار دولار فى العام المالى الماضى بعد تحقيق فائض على مدى 16 عاما متتالية.


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