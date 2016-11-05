السيسي يعقد اجتماعا موسعا ويوجه بالإسراع من وتيرة مشروعات الإسكان الاجتماعى

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، اجتماعاً ضم كل من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة والاستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، بالإضافة إلى رؤساء هيئة قناة السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس شركة الريف المصرى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات كان أولها مشروعات الإسكان الاجتماعى، حيث عرض الدكتور مصطفى مدبولى تقريراً حول المشروعات الجارى تنفيذها.

وأشار مدبولى إلى قيام وزارة الإسكان بطرح ستة آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار لأصحاب الدخول الأقل من 1500 جنيه شهرياً فى عشر محافظات هى الإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وشمال سيناء. وأوضح أن الوزارة تخطط لطرح 20 ألف وحدة سكنية إضافية بنظام الإيجار.

وأضاف الوزير أنه تم منذ أيام تسليم عقود 511 وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى إطار مشروع الإسكان الاجتماعى فى محافظة الغربية بمراكز كفر الزيات وسمنود والمحلة وزفتى، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات سكنية فى إطار مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مناطق جديدة قريباً.

وعرض الوزير الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأهالى المناطق غير الآمنة والعشوائيات.

من جانبه، وجه الرئيس بأهمية الإسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى وإنجازها فى أسرع وقت لتلبية احتياجات محدودى الدخل من الوحدات السكنية.

كما وجه الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتنفيذ وتشطيب وحدات الإسكان الاجتماعى وفقاً لأعلى معايير الجودة، ووضع خطة متكاملة لصيانة الوحدات والبنايات بما يضمن الحفاظ على شكلها الحضارى وتوفير الظروف المعيشية الجيدة لساكنيها.