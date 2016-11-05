مودريتش يعود إلى تدريبات ريال مدريد

عاد لاعب وسط ريال مدريد الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، الذي خضع لعملية جراحية في ركبته مطلع الشهر الماضي، إلى التدريبات الجماعية للفريق وبات بإمكانه اللعب في مواجهة ليغانيس ضمن الدوري المحلي، يوم الأحد.

وكتب ريال مدريد في بيان نشره على موقعه الرسمي “الخبر الجيد هذا اليوم كان حضور لوكا مودريتش الذي خاض التدريبات مع بقية زملائه في الحصة التدريبية التي تركزت على تمارين في الاستحواذ على الكرة وإنهاء الهجمات”.

وتعتبر عودة الدولي الكرواتي الذي مدد مؤخرا عقده مع النادي حتى 2020، خبرا رائعا لمدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان الذي عانى في الآونة الأخيرة من غيابات مؤثرة عدة بسبب الإصابة.

ويستمر غياب البرازيلي كاسيميرو والمدافع البرتغالي بيبي بسبب الإصابة، فيما عاد القائد سيرجيو راموس اليوم لخوض تدريبات انفرادية.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب في الليغا برصيد 24 نقطة، ويستقبل ليغانيس العائد حديثا إلى دوري الأضواء ضمن المرحلة الحادية عشرة وذلك بهدف البقاء في الصدارة قبل فترة التوقف الدولية التي تفتتح مطلع الأسبوع المقبل.