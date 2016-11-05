خفر السواحل الإيطالي : العثور على 10 جثث قبالة سواحل ليبيا

عثر على 10 جثث، اليوم السبت، على متن زورق مطاطي قبالة السواحل الليبية فيما أتاحت عمليات الإغاثة مساعدة أكثر من 2100 شخص صباحًا، وفق ما أفاد خفر السواحل الإيطاليون.

وقال متحدث، إن 15 عملية إنقاذ نفذت اليوم السبت، تشكل ضعف ما نفذ الجمعة، وخصوصًا من جانب سفن خفر السواحل الإيطاليين الذين ينسقون مجمل العمليات، والجمعة، أتاحت ثماني عمليات إنقاذ نحو 1200 مهاجر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهته، شهد مصور فرانس برس الموجود على سفينة “توباز ريسبوندر” التي تستخدمها منظمة مالطية غير حكومية والصليب الأحمر الإيطالي، إنقاذ مئات الأشخاص الجمعة والسبت بينهم أطفال.

وأوضح الصليب الأحمر عبر تويتر، أن 707 أشخاص موجودون حاليًا على متن “توباز ريسبوندر”.