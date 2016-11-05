بالصور.. القوات المسلحة توزع 9 آلاف كرتونة سلع علي أهالي مدينة بني سويف

سلمت القوات المسلحة منذ قليل 9 الاف كرتونة سلع غذائية تحتوي علي مواد غذائية أساسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بسعر 25 جنيهاً للكرتونة بدلاً من 50 جنيهاً لتوزيعها علي أهالي المركز .

ومن جانبة قال المحاسب أحمد دسوقي رئيس مركز ومدينة بني سويف في تصريحات خاصة ” لاونا ” أن القوات المسلحة قامت بتسليمنا 9 ألاف كرتونة من السلع الغذائية الأساسية ضمن مبادرة الرئيس لتوزيع سلع غذائية مخفضة علي المواطنين بالمحافظات

وأضاف رئيس المدينة أننا نعد حالياً لتوزيعها علي المواطنين من خلال منافذ سابتة بالمركز بسعر 25 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهاً .