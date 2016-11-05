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غدًا.. غادة والي ضيفة «هنا العاصمة» على CBC‎

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غدًا.. غادة والي ضيفة «هنا العاصمة» على CBC‎ غدًا.. غادة والي ضيفة «هنا العاصمة» على CBC‎

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً.

وتفتح لميس الحديدي مع غادة والي ملف الحماية الاجتماعية لتوضح الوزيرة ماذا تقدم للمواطنين بعد التعويم وزيادة المحروقات، وأيضًا متى يتم التوسع في الدعم النقدي المباشر ونصيب الطبقة الوسطى من الحماية.

كما تتحدث غادة والي عن أبرز التحديات التي تواجهها في الوزارة وكيف تغلبت عليها وما الجديد في برنامج تكافل وكرامة وكيف ستقدم الوزارة الأمان الاجتماعي للمحتاجين والطبقة المنعدمة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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