غدًا.. غادة والي ضيفة «هنا العاصمة» على CBC‎

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً.

وتفتح لميس الحديدي مع غادة والي ملف الحماية الاجتماعية لتوضح الوزيرة ماذا تقدم الحكومة للمواطنين بعد التعويم وزيادة اسعار المحروقات، وأيضًا متى يتم التوسع في الدعم النقدي المباشر ونصيب الطبقة الوسطى من الحماية.

كما تتحدث غادة والي عن أبرز التحديات التي تواجهها في الوزارة وكيف تغلبت عليها وما الجديد في برنامج تكافل وكرامة وكيف ستقدم الوزارة الأمان الاجتماعي للمحتاجين والطبقة المنعدمة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.