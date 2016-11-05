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إخلاء سبيل محام متهم بالتعدى على أمين شرطة بمركز طوخ فى القليوبية

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إخلاء سبيل محام متهم بالتعدى على أمين شرطة بمركز طوخ فى القليوبية إخلاء سبيل محام متهم بالتعدى على أمين شرطة بمركز طوخ فى القليوبية

>القليوبية – محمد قاسم

قضت محكمة جنح طوخ، برئاسة المستشار مصطفى عمر، بإخلاء سبيل محام وجهت له النيابة العامة تهمة التعدى على أمين شرطة داخل مركز شرطة طوخ، واكتفت بمعاقبته بحبسه أسبوعا واحتسبته من مدة حبسه الاحتياطى التى قضاها.

 

وكان المستشار أحمد عبد الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، أمر بإحالة المحامى "أشرف حسنى سويلم" إلى محكمة الجنح بتهمة التعدى على أمين شرطة أثناء تأدية عمله بمركز شرطة طوخ، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

يذكر أن المحامين بمحافظة القليوبية أعلنوا إضرابهم عن العمل بمحاكم المحافظة اعتراضا على قرار نيابة مركز طوخ بحبس زميلهم المحامى "أشرف حسنى سويلم"، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد حدوث مشاجرة بينه وبين أمين شرطة بمركز طوخ.


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