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إنقاذ سيدة انحصرت داخل مركبتها

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إنقاذ سيدة انحصرت داخل مركبتها إنقاذ سيدة انحصرت داخل مركبتها

تمكنت فرق الإنقاذ والإسعاف بالدفاع المدني في أم القيوين مساء اليوم من إنقاذ سيدة انحصرت داخل مركبتها نتيجة لحادث اصطدام بمركبة أخرى  أسفر عن إصابتها بإصابات بسيطة ، فتم نقلها الى مستشفى الشيخ خليفة العام لتلقى العلاج المناسب.

وأوضح مصدر  مسؤول بالدفاع المدني في أم القيوين ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء اليوم يفيد بوجود سيدة محصورة داخل مركبتها جراء اصطدامها بمركبة اخرى ؛ فهرعت مركبات الدفاع المدني والاسعاف الوطني  ورجال الانقاذ الى موقع الحادث ،وقامت فرق الانقاذ باستخدام الادوات والمعدات الخاصة بقص الحديد وإخراج المصابة ومن ثم نقلها إلى المستشفى .

وبعد إنقاذ السيدة المحصورة تم تسليم الحادث الى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق .

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