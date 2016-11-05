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مساعد وزير الداخلية يؤكد حالة استنفار طوال الـ24 ساعة لمواجهة الدعوات التحريضية

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مساعد وزير الداخلية يؤكد حالة استنفار طوال الـ24 ساعة لمواجهة الدعوات التحريضية مساعد وزير الداخلية يؤكد حالة استنفار طوال الـ24 ساعة لمواجهة الدعوات التحريضية

استنفار امني (أرشيفية)

أكد اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أن جميع رجال الشرطة في حالة استنفار على مدار الـ24 ساعة تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية برفع درجات الاستعداد بشكل كامل لمواجهة كافة التحديات وإحباط المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وأضاف اللواء عطية – فى تصريح اليوم السبت إن وزير الداخلية وجه باستنفار قوات الشرطة ورفع درجات الاستعداد على مدار العام للوصول بمعدل الأداء الأمني إلى المستويات القصوى خاصة فى ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة البواسل لاقتلاع جذور الإرهاب الأسود البغيض الذي يستهدف الدولة المصرية فضلا عن بعض الدعوات التحريضية التي يطلقها بعض قوى الظلام لعرقلة مسيرة البناء والتنمية بالبلاد”.

وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات على استعداد رجال الشرطة ضباطا أو أفرادا أو جنودا بالتضحية بالغالي والنفيس من أجل أداء رسالتهم النبيلة فى حفظ مقدرات الوطن وتحقيق أمن وسلامة المواطن المصري.

 أ ش أ

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