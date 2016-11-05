الضباب يودي بحياة رومانيين ويصيب العشرات

أعلنت السلطات في رومانيا، السبت، مقتل ثلاثة وإصابة 57 آخرين من جراء تصادم عدة مركبات بسبب الضباب على طريق سريع.

وقال رائد عرفات، المسؤول البارز بوزارة الداخلية في مقابلة تلفزيونية إن نحو 20 سيارة وحافلتين صغيرتين كانت تسير في نفس الاتجاه واصطدمت ببعضها البعض صباح اليوم، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضاف عرفات أن الحادث وقع على طريق سريع يمتد من بوخارست إلى الساحل الشرقي لرومانيا المطل على البحر الأسود، وظل الطريق مغلقا عدة ساعات.

وأشار إلى أن المروحيات لم تتمكن من الهبوط في المنطقة بسبب الضباب لفترة من الزمن، في حين جرى نقل بعض الجرحى إلى مستشفيات قريبة، ونقل آخرون إلى بوخارست.