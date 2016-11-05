الفرق بين مستخدمى آيفون و أندرويد

أصبحت الهواتف الذكية هذه الأيام تعبّر عن طريقة تفكير أصحابها من وجهة نظرهم على الأقل، ويظهر هذا الأمر جليّا بين المعسكرين الرئيسيين في الهواتف الذكية “آيفون” و”أندرويد”.

ولاستطلاع الفارق الرئيسي بين مستخدمي هذين النوعين من الهواتف، لجأ موقع “بي جي آر” المختص بأخبار التقنية إلى طرح أسئلة بسيطة على مستخدميهما فيما يشبه استطلاعا للرأي.

وتوجه مجري الاستطلاع بسؤال مباشر “لماذا تستخدم هاتف آيفون؟”، وطرح السؤال المعاكس على مستخدمي أندرويد دون أي إشارة إلى الهاتف المنافس.

وخلال شهر، تمكن الموقع من توجيه السؤال إلى عشرات الأشخاص من مستخدمي أجهزة آيفون التي تصنعها أبل وتلك التي تعتمد على نظام أندرويد الذي تطوره غوغل.

وإليكم النتيجة، 51 مستخدما لهاتف أندرويد من أصل 51 اعتبروا فورا أن مستخدمي هواتف آيفون يستخدمونها فقط لكونهم من “طائفة أبل”، ثم أضافوا عبارات مثل “أنا أكره أبل” أو”فقط الأغبياء يستخدمون آيفون” أو “أنا أكره آيفون”.

في المعسكر الآخر، ومن أصل 112 مستخدم لهواتف آيفون فإن 6 فقط تحدثوا بعبارات سلبية عن مستخدمي أندرويد.