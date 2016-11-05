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فضيحة جديدة لسامسونغ بسبب الغسالات

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فضيحة جديدة لسامسونغ بسبب الغسالات فضيحة جديدة لسامسونغ بسبب الغسالات

أعلنت شركة سامسونغ الجمعة عن حسب 2.8 مليون غسالة من الأسواق الأميركية مع تكرار الحوادث المرتبطة بها.

ووفقا لهيئة سلامة المستهلكين الأميركية فإن سامسونغ تلقت أكثر من 700 تقرير عن تسببت بها غسالات سامسونغ، من بينها 9 حالات تسببت في إصابات من ضمنها كسر فك أحد المستخدمين.

ومن المقرر أن تشمل عملية السحب أكثر من 34 طرازا من غسالات سامسونغ، جميعها تم إنتاجها بعد عام 2011.

وتشير تقارير الهيئة إلى أن المشكلة تكمن في انفصال الجزء العلوي من الغسالة أثناء تشغيلها عن بقية جسم الغسالة، وهو ما قد يسبب إصابات نتيجة الاندفاع القوي.

ونصحت سامسونغ أصحاب أي من طرازات غسالاتها المعيبة بضرورة التواصل معها، حيث ستوفر لهم إمكانية التصليح أو تنزيل جزء من سعرها أو حتى تعويضهم بالكامل بحسب تاريخ الشراء.

كما نصحت الشركة الكورية مستخدمي غسالاتها بضرورة استعمال سرعات دوران أقل خلال عملية الغسيل.

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