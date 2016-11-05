“سبيس إكس” تعتزم العودة لرحلاتها الشهر المقبل

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (سبيس إكس) إن شركته لإطلاق الصواريخ تهدف إلى إعادة إطلاق صواريخها في منتصف ديسمبر، بعد حادث وقع عند منصة إطلاق قبل شهرين.

وقال ماسك خلال مقابلة مع محطة (سي.إن.بي.سي) إن المحققين اكتشفوا سبب اشتعال النار في صاروخ فالكون 9 في أول سبتمبر، أثناء تزويده بالوقود لتجربة روتينية قبل الإطلاق.

ودمر الحادث قمرا صناعيا إسرائيليا للاتصالات قيمته 200 مليون دولار وأدى إلى توقف أسطول صواريخ فالكون 9 للمرة الثانية خلال 14شهرا.

وكان سبب الحادث مشكلة في نظام تزويد الصاروخ بالوقود خلفت دون قصد أوكسجينا صلبا داخل صهريج المرحلة العليا من الصاروخ، وتفاعل الأوكسجين حينئذ مع زجاجة مركب كربون كانت تحتوى على هيليوم سائل داخل صهريج الأوكسجين مما أدى إلى وقوع انفجار.

ولم يحدد ماسك المهمة التالية التي سيتم إطلاقها، ولا ما إذا كانت “سبيس إكس” ستطير من منصة إطلاق جديدة في مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا، أم من موقعها في الساحل الغربي في قاعدة فاندينبرغ التابعة للقوات الجوية في كاليفورنيا.

وتضررت منصة إطلاق الصواريخ الأساسية لسبيس إكس الواقعة إلى الجنوب مباشرة من مركز كنيدي الفضائي في قاعدة كيب كنافيرال في الحادث الذي وقع في أول سبتمبر.