مي صالح : بنت صعيدية من طراز خاص فى الأب الروحي‎

أنضمت الفنانة الشابة مي صالح لأسرة مسلسل الأب الروحي ، وتجسد مي شخصية إيمان وهي فتاه صعيدية تنتمى لأحد كبار عائلات الصعيد ، والتي تحاول مع والدها وفيق المحمدي بالإتفاق مع زكريا على الزواج منها بعد قصة حب طويلة والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فلوكس ، مقابل الإطاحة بزين ويجسد شخصيته الفنان محمود حميدة ، وعودة السيطرة والهيمنة على البلدة لوالدها من جديد ، وبعد الترتيبات النهائية لموعد الزفاف تحدث مفارقات عديدة تؤدى إلي إلغاء حفل الزفاف ، وتبدأ والأحداث تسير في إتجاه مختلف تمامآ عن ما كان مرتب له من قبل ، وعودة الصراعات من جديد للبلدة .

وأعربت مي عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذا العمل الضخم والذي يضم العديد من نجوم الدراما والسينما المصرية ، وبالعمل مع شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز لاتاحتهم الفرصة أمام الوجوه الشابة لأثبات مواهبتهم الفنية , ويذكر أن آخر أعمال مي مسلسل وجع البنات مع المخرج أحمد النحاس .

مسلسل ” الأب الروحي ” تدور أحداثه في 60 حلقة متصلة وهو من بطولة محمود حميدة وسوسن بدر وأحمد عبد العزيز وأحمد فلوكس وعزت أبوعوف ومي سليم ومحمود الجندي وإيهاب فهمي وأحمد راتب وسناء شافع وميريهان حسين ، وعدد كبير من الوجوه الشابة منهم حسنى شتا وكارولين عزمي ورزان الغابة وعمر الشناوى ، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج شرة مجموعة فنون مصر ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزبز ، وإخراج بيتر ميمي .