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الـ Golden Globe تُكرم ميريل ستريب بجائزة عن مجمل أعمالها

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السبت 05-11-2016 13:33

كشف منظمو حفل جوائز جولدن جلوب Golden Globe أن الممثلة ميريل ستريب Meryl Streep ستُكرّم بجائزة عن مجمل أعمالها في الحفل السنوي المقرر في يناير- كانون الثاني 2017.

وتحصل ستريب، الفائزة بثلاث جوائز أوسكار، على جائزة Cecil B DeMille تقديراً لعملها طوال 40 عاماً.

وقال لورينزو صوفيا، رئيس رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، في بيان له: "إنها رائدة مهدت الطريق للمرأة في التلفزيون والسينما والمسرح."

وتنظم الرابطة حفل جوائز جولدن جلوب المخصصة للسينما والتلفزيون وهي واحدة من أكبر المراسم في موسم الجوائز الطويل في هوليوود. ويقام حفل 2017 في بيفرلي هيلز يوم الثامن من يناير- كانون الثاني.

 

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