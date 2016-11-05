"Arab Idol": غناء باللون الهندي لأول مرة وهذه قصة روان الفلسطينية مع محمد عساف

بعد أن طال انتظاره، وترجيح البعض أنه لن يكون هناك موسم رابع من "Arab Idol" جاءت النتيجة مخالفة للتوقعات، وانطلقت الحلقة الأولى بالأمس عبر "MBC1" و "MBC" مصر، في موسم رابع، وبحماسة لا تقل عن المواسم السابقة، مع الإبقاء على أسماء اللجنة نفسها (أحلام، نانسي عجرم، وائل كفوري، حسن الشافعي)، ومع الإبقاء على المذيع أحمد فهمي للتقديم.

أما مفاجأة هذا العام فكانت تقديم النجوم الأربعة أغنية مشتركة خاصّة بعنوان "ليكم وحشة" في بداية الحلقة الأولى،وهي الأغنية الرسميّة التي سترافق هذا الموسم.

الأغنية صُوّرت في دبي، فنقلتنا إلى عالمٍ آخر من الخيال بين بلدان العالم العربي. وقد تضمّنت مقاطع مختلفة، فكان لكلّ فنان ألحان و كلمات خاصة به، ما أظهر الأربعة في توليفة منسجمة جداً.

"وحشتونا"..شعار البرنامج لهذا الموسم



وعلى وقع شعار "وحشتونا"، أطلت الحلقة أمس، فحملت خامات عربية واعدة ستتجه نحو عالم الاحتراف والشهرة والنجومية بعد أشهر من انتهاء البرنامج.

المحطة الأولى من هذا الموسم كانت في المغرب، وتوقّع الكثيرون من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون حامل اللقب هذا العام مغربياً، إذ برزت مواهب أبهرت لجنة التحكيم، لاسيما الفتاة التي تدعى "هاجر ادلحاج"، التي غنت باللغتين العربية والهندية بطريقة لا مثيل لها، فوصفتها أحلام بأنها "ثروة وطنية قومية" يجب الحفاظ عليها، في الوقت الذي بدا انبهار كل من نانسي ووائل وحسن بها.

الراحلة ذكرى تشفع لهذا الشاب من أحلام



وكان لافتاً حلم المشترك المغربي أيمن الأوديي الذي استطاع أن يؤثر في أحلام برغم قدراته الصوتية المتواضعة؛ والسبب حلمه بالفنانة الراحلة ذكرى، التي أتته في المنام، وقالت له: "اذهب لـ"أراب أيدول"، ودعته إلى زيارة قبرها، إذا تمّ قبوله في البرنامج، فحصل على صوت أحلام، فيما رفض تأييده كلّ من نانسي ووائل وحسن.



وبنتيجة حلم هذا الشاب، برزت بعض التعليقات التي أساءت إلى أحلام وإليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذهبت الأغلبية إلى الحديث عن أحلامها وإلى التساؤل تحت هاشتاق #شو_حلمك.

وائل يتغزل بـ"روان" من غزة



ولأول مرة، يزور "أراب أيدول" الأردن حيث كانت هناك أصوات جميلة جداً، وحيث كان لافتاً حضور الفتاة الفلسطينية روان عليان من غزة، التي حققت شهرة واسعة في إطلالتها الأولى، فانتشر لها فيديو كانت قد غنته وهي لا تزالت في فترة المراهقة، وهو أوبريت بعنوان "طلائع فلسطين"، كان قد جمعها بحامل لقب الموسم الأول من "أراب أيدول"محمد عساف. ونالت روان رضا لجنة التحكيم، فأعجب وائل بجمال صوتها وشكلها أيضاً، وتحدّثت عن أنّ تجربتها في المجيء إلى الأردن كانت صعبة بسبب الحصار المفروض على غزة.

شبيه أحمد فهمي



أما الشيء اللافت الآخر الذي شهدته أولى تجارب الأداء في المغرب هو الشبه الذي برز بين أحمد فهمي وأحد المشتركين من الأردن، والذي أتى من أجل الكشف عن الشبه الواضح بينه وبين فهمي، فأوجد جوّاً من الفرح والفكاهة بين صفوف المشتركين في باحة الانتظار وعند رؤية اللجنة له.

اذاً، الحلقة الأولى من تجارب الأداء في المغرب والأردن تبشّر بأصوات واعدة ستكون في المرحلة المقبلة، فيما لا يزال الوقت مبكراً للحكم على الموهبة التي ستحمل اللقب هذا العام، بالرغم من أنّ المتابعين يرجّحون أن يكون حامل اللقب من بين الذين ظهروا ليلة أمس عبر الحلقة الأولى.

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